31 Март 2020 2020-03-31T05:32:53+03:00

45 человек спасли на пожаре в пятиэтажке Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Утром 31 марта огонь вспыхнул в пятиэтажке на улице Розы Люксембург. Пожарным о возгорании сообщили в 08.31. Они тут же выехали на место. Картина, которую они увидели – один из подъездов полностью заполнен дымом, а жильцы открыли окна и кричат:

«Помогите, все в дыму! Мы не можем спуститься!»

Пожарные начали тушить огонь и спасать людей. К окнам нижних этажей приставили ручные лестницы, а иркутяне с 4 и 5 этажей спускались на землю при помощи автолестниц. Всего из дыма были спасены 45 человек. Пострадавших нет.

«Время локализации и ликвидации 8.55», - сообщает пресс-служба ГУ МСЧС России по Иркутской области. – «Всего на тушение пожара привлекалось 8 единиц техники и 28 человек личного состава».

Причина пожара в здании коридорного типа в Ново-Ленино сейчас устанавливается. Спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в тамбуре на первом этаже.

Огонь уничтожил тамбур на первом этажеФото: ГУ МЧС по Иркутской области

45 человек спасли на пожаре в пятиэтажке ИркутскаФото: ГУ МЧС по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU