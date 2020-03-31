2020-03-31T05:36:51+03:00
Происшествия

Лже-сотрудники банка украли у сибиряка больше 220 тысяч рублей

Мужчина сам сообщил мошенникам реквизиты своих карт и продиктовал аферистам код из СМС-сообщения
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Лже-сотрудники банка украли у сибиряка больше 220 тысяч рублей.Лже-сотрудники банка украли у сибиряка больше 220 тысяч рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Накануне в полицию Ангарска обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, как попался на уловку мошенников. Аферисты смогли взять на сибиряка кредит, украсть у него больше 220 тысяч рублей, оформить платную страховку на его имя и снять с другого счета деньги.

Сотрудникам полиции удалось установить цепочку событий. Выяснилось, что утром мужчине позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей банка и рассказала, что мошенники пытаются оформить на него кредит.

«После с ангарчанином связался сотрудник службы безопасности. Он убедил, что персональный менеджер банка якобы пытается оформить на имя потерпевшего кредит, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Аферист попросил четко следовать его указаниям».

В том, что это могут быть мошенники, потерпевший и подумать не мог. Ангарчанин сообщил лже-сотруднику реквизиты имеющихся у него банковских карт разных банков, а также код, который пришел ему на телефон в СМС. После чего мужчина по просьбе афериста снял деньги, которые ему дали в кредит, и перевел их на счет злоумышленников.

«В конце операции лже-сотрудник службы безопасности заверил, что с мужчиной свяжутся в течение часа, - пояснили в ведомстве. Только после этого ангарчанин, понял, что его обманули и связался с настоящими сотрудниками банка».

Там он выяснил, что на его имя оформили кредит на 220 700 рублей и страховку в сумме 11962 рублей. А в другом банке обнаружил, что с карты украли 36000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк попался на удочку аферистов при покупке автозапчастей
Жена Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о его самочувствии
В детских садах Ангарска открыли дежурные группы
Объявление о продаже дома Джигана за 140 миллионов оказалось фейком
СК начал проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Иркутске
Прямые рейсы из Иркутска летом 2020: Камчатка, Сахалин, Крым
«Комсомольская правда» доставит иркутянам газету во время карантина
Пассажиров всех рейсов проверяют из-за коронавируса в иркутском аэропорту
Иркутские врачи, борющиеся с коронавирусом, будут отдыхать в гостинице «Русь»
Лже-сотрудники банка украли у сибиряка больше 220 тысяч рублей
45 человек спасли на пожаре в пятиэтажке Иркутска
Три медучреждения для больных коронавирусом построит Олег Дерипаска в Иркутской области
110 миллионов рублей для борьбы с коронавирусом получит Иркутская область
Пал травы 31 марта проведут у дороги в Жилкино
Из-за подтвердившегося коронавируса разыскивают пассажиров рейса Москва-Братск
Количество человек на свадьбе ограничила служба ЗАГС Иркутской области
"Бережёного Бог бережёт": Путин объяснил важность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом
Третий случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутске
Убийца по прозвищу «Сатана» отправится за решетку на 13 лет в Бурятии
Число человек, зараженных коронавирусом в России, достигло отметки 1836 заболевших
В Иркутске каждый день дезинфицируют трамваи
Михаил Мишустин призвал ввести режим самоизоляции по всей России
Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего братчанина