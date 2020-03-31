Лже-сотрудники банка украли у сибиряка больше 220 тысяч рублей

31 Март 2020 2020-03-31T05:36:51+03:00

Мужчина сам сообщил мошенникам реквизиты своих карт и продиктовал аферистам код из СМС-сообщения

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Накануне в полицию Ангарска обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, как попался на уловку мошенников. Аферисты смогли взять на сибиряка кредит, украсть у него больше 220 тысяч рублей, оформить платную страховку на его имя и снять с другого счета деньги.

Сотрудникам полиции удалось установить цепочку событий. Выяснилось, что утром мужчине позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей банка и рассказала, что мошенники пытаются оформить на него кредит.

«После с ангарчанином связался сотрудник службы безопасности. Он убедил, что персональный менеджер банка якобы пытается оформить на имя потерпевшего кредит, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Аферист попросил четко следовать его указаниям».

В том, что это могут быть мошенники, потерпевший и подумать не мог. Ангарчанин сообщил лже-сотруднику реквизиты имеющихся у него банковских карт разных банков, а также код, который пришел ему на телефон в СМС. После чего мужчина по просьбе афериста снял деньги, которые ему дали в кредит, и перевел их на счет злоумышленников.

«В конце операции лже-сотрудник службы безопасности заверил, что с мужчиной свяжутся в течение часа, - пояснили в ведомстве. Только после этого ангарчанин, понял, что его обманули и связался с настоящими сотрудниками банка».

Там он выяснил, что на его имя оформили кредит на 220 700 рублей и страховку в сумме 11962 рублей. А в другом банке обнаружил, что с карты украли 36000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU