Иркутские врачи, борющиеся с коронавирусом, будут отдыхать в гостинице «Русь»

31 Март 2020 2020-03-31T06:15:56+03:00

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Гостиница «Русь» готова предоставить номера для врачей и медицинского персонала, все силы которых брошены на лечение больных коронавирусной инфекцией. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Сегодня заехал в гостиницу «Русь», переговорил с руководством. Гостиница удобно расположена, в ней 89 номеров. Договорились, что здесь устроим место отдыха для медицинских работников, которые заняты лечением и уходом за больными коронавирусной инфекцией, - пишет глава региона. Также организуем автотранспорт, чтобы им не приходилось пользоваться общественным».

Также Игорь Кобзев подчеркнул, что в непростой ситуации, которая сложилась на данный момент, нужно уделять внимание не только обычным гражданам. Необходимо защитить тех, помогает болезни не распространиться дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU