2020-03-31T06:53:00+03:00
Общество

Пассажиров всех рейсов проверяют из-за коронавируса в иркутском аэропорту

Проверка ждет пассажиров рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пассажиров всех рейсов проверяют из-за коронавируса в иркутском аэропортуПассажиров всех рейсов проверяют из-за коронавируса в иркутском аэропортуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Для снижения риска распространения коронавируса, в аэропорту Иркутска приняты новые меры. Если раньше сотрудники здравпункта осматривали пассажиров рейсов, прибывающих только из Москвы, то теперь осмотр ждет пассажиров, прилетевших и из других городов: Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока. Салон лайнеров, а также трапы, пассажирские автобусы, и помещения терминала по-прежнему обрабатывают с использованием дезинфицирующих средств.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 27 марта закрыты российские границы. В иркутском аэропорту также прекращено авиасообщение со всеми странами. Кстати, это произошло впервые за 66 лет.

- Наш аэропорт получил статус международного в декабре 1954 года, и был вторым международным аэропортом в России после Внуково, - рассказывают в пресс-службе воздушной гавани Иркутска. - Первым заграничным рейсом на тот момент был полет в Пекин. С этого момента полеты в другие страны из аэропорта Иркутска не прекращались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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