2020-03-31T07:14:28+03:00
Общество

Прямые рейсы из Иркутска летом 2020: Камчатка, Сахалин, Крым

Рейсы в Санкт-Петербург станут ежедневными
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прямые рейсы из Иркутска летом 2020: Камчатка, Сахалин, КрымПрямые рейсы из Иркутска летом 2020: Камчатка, Сахалин, КрымФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Аэропорт Иркутска с 29 марта перешел на весеннее-летний режим работы, который продлится до 24 октября. А это значит, что в расписании появились новые направления. Прямые полеты на комфортабельных Airbus A320neo пассажиров ждут в Анапу, Сочи, Симферополь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. И еще, рейсы в Санкт-Петербург станут ежедневными, а вылеты во Владивосток планируют выполнять 4 раза в неделю.

- Несмотря на падение пассажиропотока, сохраняется программа полетов в Москву, - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Правда, с 2 апреля вылеты во Внуково из Иркутска прекращает одна из авиакомпаний. Еще одна авиакомпания до 6 апреля сократила количество рейсов – с четырех до двух в день.

Добавим, что летом 2020-го сохранятся региональные направления. Из Иркутска по-прежнему можно будет отправиться в Братск, Бодайбо, Ербогачен, Маму, Киренск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Казачинск. Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 27 марта в иркутском аэропорту прекращено авиасообщение со всеми странами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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