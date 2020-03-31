31 Март 2020 2020-03-31T07:16:47+03:00

СК начал проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

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Следственный комитет начал доследственную проверку из-за аварии, которая произошла вчера, 30 марта, около 7:30 утра неподалеку от ООТ «Лесной» в Иркутске.

Следователи выяснили, что 61-летний водитель микроавтобуса двигался по маршруту №32. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. После чего автомобиль перевернулся.

«Все пассажиры остались живы. Медицинская помощь понадобилась 7 пострадавшим. Все они были доставлены в больницу с ушибами и переломами, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Сотрудники следственного комитета работают над тем, чтобы установить все обстоятельства аварии. Водитель маршрутки уже прошел медицинское освидетельствование. На момент ДТП мужчина был в трезвом состоянии.

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