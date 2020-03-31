Объявление о продаже дома Джигана за 140 миллионов оказалось фейком

31 Март 2020 2020-03-31T07:24:29+03:00

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После появления на сайте агентства элитной недвижимости объявления о продаже «дома мечты» известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, фанаты звездной семьи были уверены, что пара собирается разводиться и делить имущество. Однако оказалось, что супруги переезжать не собираются.

«Этот объект продан чуть больше года назад. Сейчас там благополучно проживает семья с детьми, - рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье. «Скорее всего, объявление появилось по ошибке. Но могу заявить точно, что этот дом не продается».

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова купили роскошный особняк в прошлом году, спустя два года безуспешных поисков. В трехэтажных хоромах звезд есть четыре спальни, хамам, гардеробная, бассейн и даже кинотеатр. Семья приобрела свой «дом мечты» за 199 миллионов. Но в «новом» объявлении цену снизили – апартаменты выставили на продажу за 139 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU