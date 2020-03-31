2020-03-31T07:38:38+03:00
Общество

В детских садах Ангарска открыли дежурные группы

С 31 марта дежурные группы работают в 27 дошкольных учреждениях
Виктория ГЕРКО
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В детских садах Ангарска открыли дежурные группы.В детских садах Ангарска открыли дежурные группы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Детские сады Ангарска перешли в режим «дежурных групп». Такое решение было принято после опроса родителей. С 31 марта дежурные группы открылись в 27 детских садах № 1, 8, 9, 19, 29, 33, 35, 36, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 65, 67, 75, 82, 85, 86, 96, 105, 114, 115, 117, а также в дошкольном отделении школы №40.

«Ангарск – город промышленный. Многие предприятия города работают беспрерывно: врачи, энергетики, сотрудники коммунальных служб, транспортных организаций. Им негде оставить детей, - объясняют в пресс-службе администрации».

Чтобы отвести ребенка в дежурную группу, нужно обратиться в детский сад к руководителю. Места будут предоставлены работающим родителям в соответствии со служебной необходимостью.

За безопасность подрастающего поколения можно не переживать. В детских сада организовано пятиразовое питание, усилен санитарно-эпидемиологического режим, а работники старше 65 лет к работе не привлекаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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