Сибиряк попался на удочку аферистов при покупке автозапчастей

31 Март 2020 2020-03-31T08:02:46+03:00

Покупателя не остановило, что ему передали реквизиты частного лица и предложили товар по низкой цене

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Семья из Шелехова потеряла 11 тысяч рублей из-за попытки сэкономить. 35-летний глава семейства хотел приобрести автозапчасть в интернет-магазине по низкой цене.

Как рассказал мужчина следователю, изначально он сам попытался найти нужную деталь в интернете. В обычном магазине купить ее не захотел. Такая покупка, суммой 40 тысяч рублей, сильно била по карману семейного бюджета. Поэтому он кинул клич о покупке нужной запчасти.

«Меньше, чем через полчаса, автолюбителю позвонил менеджер одной из фирм и предложил оформить покупку всего за 11 тысяч, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. На электронный адрес мужчине скинули договор и реквизиты для перевода денежных средств, а также название транспортной компании, которая попутно доставит груз в Иркутск из Кургана».

Глава семейства перевел необходимую сумму. Но позвонив перевозчикам узнал, что без подтверждающих документов ему не выдадут товар. К тому времени продавец отключил телефон и перестал отвечать на сообщения.

«Покупателя не остановило, что ему передали реквизиты частного лица. Объяснение аферистов, что таким образом они уходят от налогов, его удовлетворило, - объясняет следователь ОМВД России по Шелеховскому району Ольга Трофимова. Самый действенный метод уберечься от подобного мошенничества – совершать покупки на проверенных сайтах или по рекомендации знакомых».

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ИСТОЧНИК KP.RU