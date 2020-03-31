Божена Рынска впервые показала новорожденную дочку от Игоря Малашенко

31 Март 2020 2020-03-31T08:31:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В первых числах марта Божена Рынска стала мамой маленькой Женечки. Родила малышку суррогатная мать. А папой крохи стал покойный муж светской обозревательницы Игорь Малашенко. Несколько дней назад журналистка показала миру свой главный козырь. Ведь за наследство умершего супруга в 3,2 миллиона долларов, борьба разгорелась нешуточная.

"Божена Рынска впервые объявила о том, что у нее родилась дочь, 29 марта. Журналистка разместила на страничке обложку журнала, на которой стоит с наследницей на руках. А через несколько часов Рынска опубликовала целую серию снимков первой встречи с дочерью", - рассказывает сайт kp.ru. "На второй день новоиспеченная мамочка заметила, что девочка – точная копия покойного мужа".

Авторы паблика «НеМалахов» объяснили, зачем Божене понадобился ребенок от покойного Игоря Малашенко, который был найден мертвым 25 февраля 2019 года в Испании. Ведь состояние в 16 миллионов досталось бывшей жене медиаменеджера и троим взрослым детям.

"Милая Женюля по факту рождения вступает в гонку за наследство, претендуя на 1,6 миллиона долларов. Это всего 1/10, но, согласитесь, на дороге не валяются. Конечно, Рынска судится за свою долю, но, родив дочь, она удваивает сумму. На кону 3,2 миллиона баксов", - резюмируют авторы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU