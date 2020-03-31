Украинка заразила коронавирусом 60 человек, и боится, что односельчане убьют ее семью

31 Март 2020 2020-03-31T08:50:00+03:00

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Жительница украинского села Коленоковцы по имени Елизавета первой в стране заболела коронавирусом - ее считают "нулевым пациентом". И, хоть она уже пошла на поправку, за свое здоровье женщина все еще переживает. Дело в том, что она успела заразить 60 человек, в том числе и 14 жителей своего села, и теперь боится, что они будут ей мстить.

Как сообщает сайт KP.RU, сама женщина подцепила коронавирус, когда ездила в Италию на заработки. После возвращения на родину она не стала запираться дома на самоизоляции, а спокойно принимала гостей, встречалась с родственниками и даже ездила в соседние поселки. Так что теперь на карантине не только Коленоковцы, но и 3 соседних села. Перед въездами в эти населенные пункты стоят блокпосты.

Сама же Елизавета теперь боится даже выходить из дома. У нее уже закончилась почти вся еда - она боится идти в магазин, потому что думает, что односельчане из мести сожгут хату. Даже записала обращение к своим соседям на "Фейсбуке", в котором прости у них прощения и надеется на их снисхождение.

ИСТОЧНИК KP.RU