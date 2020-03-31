Наталья Шевель умоляет Ивана Краско вернуться к ней

31 Март 2020 2020-03-31T08:59:36+03:00

После расставания с актером 29-летняя красавица уехала на заработки в Европу, но осталась без денег

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На днях актер Иван Краско заставил вновь говорить о себе. Причиной стала четвертая бывшая жена Наталья Шевель, которая младше народного артиста на 60 лет. Театральный свет культурной столицы обсуждает возвращение к артисту его последней возлюбленной. Как оказалось, после развода Наталья уехала в Европу, но недавно снова появилась в жизни Ивана.

«Она умоляет меня вернуться. А меня зло берет. Как она может позорить мою фамилию», - рассказал Краско сайту kp.ru. «После развода я помогал Наташе. Ясно, что такая жена мне не нужна, но не оставлять же девочку на улице без копейки».

Как рассказал артист, несколько месяцев назад бывшая жена позвонила среди ночи и попросила забрать ее из-за границы. Поговорить у бывших супругов не получилось, связь прервалась. Все попытки дозвониться до Натальи были безуспешны. Связаться с Шевель удалось только на следующее утро в социальных сетях.

«Она cейчас в Прибалтике. Хотела переехать к новому возлюбленному в Израиль. Но что-то у них не срослось. Она нашла работу в булочной, но потом ее закрыли, а Наталья осталась практически на улице», - поделился артист.

В социальных сетях Шевель передала бывшему мужу послание, в котором просилась назад. По словам директора актера, она готова быть сиделкой. Напомним, Наталья и Иван официально оформили свои отношения в 2015 году. Развелись супруги спустя три года. Разногласия возникли из-за отказала Натальи рожать ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU