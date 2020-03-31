Партию защитных масок распределят между врачами и пожилыми людьми в Иркутской области

31 Март 2020 2020-03-31T09:24:16+03:00

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Партия защитных масок, 290 тысяч штук, в ближайшие дни поступит в Иркутскую область. Защитные средства распределят между лечебными организациями и учреждениями соцзащиты. Часть из них волонтеры передадут людям старшего поколения во время доставки товаров. Еще 692 тысяч защитных масок привезут 4 апреля. Закажут и еще 500 тысяч.

- Мы все должны понимать: приоритет при распределении масок – лечебным учреждениям и пожилым людям. Напоминаю также о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности. Это важно для всех людей, независимо от возраста, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Что делать обычным жителям? Прежде всего - оставаться дома. А в случае, если необходимо покинуть его, использовать марлевые защитные повязки, которые достаточно просто сделать самим. Нет марли? Подойдет и хлопок. Такие многоразовые повязки можно стирать, гладить и использовать повторно.

По данным на утро 31 марта, в Иркутской области подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией – два пациента проходят лечение в Иркутске, один – в Братске. Также получен один сомнительный результат, он будет перепроверяться в Новосибирске.. Тест проходила женщина на десятые сутки самоизоляции после отдыха в Таиланде.

Родственники ее вполне здоровы. Не дожидаясь окончательных результатов, медики устанавливают ее знакомых и проверяют их здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU