Какие лекарства эффективны против коронавируса: отвечает кандидат медицинских наук Николай Крючков

31 Март 2020 2020-03-31T09:24:21+03:00

Он рассказал об особенностях всех препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID 19

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Медики со всего мира бросили все силы на то, чтобы наконец создать вакцину от коронавируса, которая сможет спасти от заражения миллионы людей. Но многие эксперты сходятся во мнении, что лекарство от коронавируса на основе уже существующего препарата появится намного раньше прививки, которую нужно долго тестировать. Как сообщает KP.RU, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассмотрел все возможные лекарства от коронавируса, на которые делают ставку российские ученые, и рассказал об их эффективности против COVID 19.

Первый из таких препаратов - триазвирин, который является оригинальной разработкой российских ученых. Изначально он создавался для лечения гриппа и препятствовал размножению вируса в организме. Однако никаких исследований, доказывающих его эффективность в борьбе с коронавирусом, нет.

Еще одно потенциальное средство борьбы с COVID 19 - это мефлохин. Этот препарат от малярии блокирует вторжение вирусов в новые клетки, и тем самым останавливает заражение. Вот только есть одно "но": у него очень много опасных побочных эффектов, включающих даже серьезные неврологические и психические нарушения.

Фортепрен, который пока применяется исключительно в ветеринарии, тоже в теории может стать помощником в избавлении от коронавируса, поскольку обладает мощной противовирусной активностью. Однако клинические исследования, которые могли бы подтвердить его эффективность в лечении людей, проводились 5-10 лет назад, и с тех пор его так и не зарегистрировали как лекарство, которое можно применять человеку.

И последний в списке препаратов, который можно использовать во время эпидемии коронавируса, это фавипиравир. Впервые его использовали в Японии в качестве средства от "свиного" гриппа. Во время вспышки COVID 19 в Китае попробовали применить это лекарство, и экспериментальная терапия дала положительные результаты. Однако у него тоже есть ряд серьезных побочных эффектов. Например, фавипиравир категорически противопоказан беременным женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU