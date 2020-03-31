Полиция Иркутска ищет подозреваемых в краже кошелька у пенсионерки

31 Март 2020 2020-03-31T10:19:07+03:00

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Сотрудники полиции Иркутска ищут двух сибиряков: молодого парня и девушку. Они подозреваются в краже кошелька у пенсионерки в продуктовом магазине.

«Преступление произошло 26 марта в одном из магазинов на улице Лермонтова. Пенсионерка отправилась туда за продуктами. В торговом зале она не заметила, как выронила кошелек, в котором были документы и деньги», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. «Двое покупателей - молодой парень и девушка - подобрали его. Они проверили содержимое и быстро вышли из магазина».

Видимо, пара забыла, что в торговых залах стоят камеры видеонаблюдения. По ним и удалось узнать, кто забрал себе деньги женщины. Сейчас полицейские пытаются установить их личность. А тех, кто узнал разыскиваемых, просим обратиться в ближайшие отдел полиции или позвонить по телефону. Сотрудники также призывают молодых людей прийти в отдел полиции для дачи объяснений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/769853" frameborder="0"></iframe> Иркутяне украли кошелек у пенсионерки.ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU