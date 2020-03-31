2020-03-31T11:39:54+03:00
Общество

Дежурные группы открыли в детских садах Иркутской области

Все дошкольные образовательные учреждения региона закрыты на карантин
Виктория ГЕРКО
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Дежурные группы открыли в садах Иркутской области.Дежурные группы открыли в садах Иркутской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 31 марта детские сады в Иркутской области закрыты на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе продолжают работу только 203 детский сада, где открыли 242 дежурные группы. На данный момент 1978 малышей посещают их.

«Дежурные группы предназначены только для тех ребятишек, чьи родители сейчас трудятся в организациях, включенных в указ президента, и которые остаются на работе на этой неделе» - отметила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Тем временем школы, техникумы и колледжи закрыты на каникулы до 5 апреля. В общежитиях остаются 475 студентов – это дети-сироты. Несмотря на нерабочую неделю во всех организациях проводятся мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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