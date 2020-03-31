Меры поддержки бизнеса обсудили в Заксобрании Иркутской области

31 Март 2020 2020-03-31T11:58:10+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области обсудили меры поддержки бизнеса и готовы включиться в работу, которую ведет правительство регоина. Об этом на совещании заявил спикер областного парламента Александр Ведерников.

- Депутаты ранее обсуждали тему поддержки с предпринимателями, и сейчас мы обобщаем их инициативы, - сказал Александр Ведерников. - Профильные комитеты также готовят свои предложения. Кроме того, считаю необходимым привлечь муниципальные образования, которым потребуется сопровождение для разработки своих мер поддержки с учетом оценки состояния местных бюджетов.

На совещании представители бизнеса рассказали о том, какие меры поддержки от государства им необходимы, чтобы пережить кризис. По итогам совещания врио губернатора Игорь Кобзев поручил разработать до конца текущей недели плана первоочередных действий по оказанию помощи предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU