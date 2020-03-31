21-летний водитель из Иркутской области предстанет перед судом за убийство рабочего

31 Март 2020 2020-03-31T12:04:03+03:00

21-летний водитель предстанет перед судом за убийство рабочего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Молодой человек не справился с управлением многотонным автомобилем

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Трагическое происшествие произошло в Иркутской области в августе прошлого года. 21-летний водитель «МАЗа» двигался из Киренска в село Каазчинское. Молодой человек не смог справиться с управлением. Многотонная машина начала заваливаться. В результате рабочий другой компании погиб.

«Следственный комитет России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела», - сообщают в пресс-службе ведомства. «Уроженца Узбекистана, который находился за рулем автомобиля, обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU