Правительство Иркутской области готово поддержать средний и малый бизнес

31 Март 2020 2020-03-31T12:30:08+03:00

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Распространение коронавируса негативно отразилось не только на здоровье россиян. Финансово-экономическое состояние регионов в стране сейчас нестабильное. Обстановка непростая и в Иркутской области.

«На региональном уровне мы должны сделать все, зависящее от нас. Предусмотреть введение дополнительных антикризисных мер, чтобы помочь бизнесу», - считает глава региона Игорь Кобзев. «Поддержать предпринимателей можно различными методами. Например, расширить программы микрофинансирования, предоставить льготы по оплате ЖКХ или отсрочить арендные выплаты

Сейчас в правительстве решается вопрос о дополнительно спонсировании микрофинансовых организаций на сумму почти 35 миллионов рублей и увеличении гарантийного фонда более чем на 20 миллионов. Это обеспечит доступ большего числа субъектов предпринимательства к микрозаймам. Просьба помочь предпринимателям отправлена и ресурсоснабжающим организациям региона. С ними решается вопрос о введении льгот по оплате услуг ЖКХ для малого и среднего бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU