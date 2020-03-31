2020-03-31T12:30:08+03:00
Общество

Правительство Иркутской области готово поддержать средний и малый бизнес

Глава региона предлагает расширить программы микрофинансирования, предоставить льготы по оплате ЖКХ и отсрочить арендные выплаты
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Правительство Иркутской области готово поддержать средний и малый бизнес. Фото: правительство Иркутской области.Правительство Иркутской области готово поддержать средний и малый бизнес. Фото: правительство Иркутской области.
Изменить размер текста:

Распространение коронавируса негативно отразилось не только на здоровье россиян. Финансово-экономическое состояние регионов в стране сейчас нестабильное. Обстановка непростая и в Иркутской области.

«На региональном уровне мы должны сделать все, зависящее от нас. Предусмотреть введение дополнительных антикризисных мер, чтобы помочь бизнесу», - считает глава региона Игорь Кобзев. «Поддержать предпринимателей можно различными методами. Например, расширить программы микрофинансирования, предоставить льготы по оплате ЖКХ или отсрочить арендные выплаты

Сейчас в правительстве решается вопрос о дополнительно спонсировании микрофинансовых организаций на сумму почти 35 миллионов рублей и увеличении гарантийного фонда более чем на 20 миллионов. Это обеспечит доступ большего числа субъектов предпринимательства к микрозаймам. Просьба помочь предпринимателям отправлена и ресурсоснабжающим организациям региона. С ними решается вопрос о введении льгот по оплате услуг ЖКХ для малого и среднего бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС просит сибиряков воздержаться от выхода на лед Байкала
Еще два учреждения в Иркутске будут делать анализ на коронавирус
Правительство Иркутской области готово поддержать средний и малый бизнес
21-летний водитель из Иркутской области предстанет перед судом за убийство рабочего
Меры поддержки бизнеса обсудили в Заксобрании Иркутской области
Спрос на товары первой необходимости не изменился в Иркутской области
В Иркутске ограничили доступ на детские и спортивные площадки
Дежурные группы открыли в детских садах Иркутской области
Спецвыпуск «Коронавирус» в ежедневной «КП» 2 апреля: как в Приангарье идет борьба с инфекцией
Полиция Иркутска ищет подозреваемых в краже кошелька у пенсионерки
Какие лекарства эффективны против коронавируса: отвечает кандидат медицинских наук Николай Крючков
Партию защитных масок распределят между врачами и пожилыми людьми в Иркутской области
Наталья Шевель умоляет Ивана Краско вернуться к ней
Украинка заразила коронавирусом 60 человек, и боится, что односельчане убьют ее семью
Божена Рынска впервые показала новорожденную дочку от Игоря Малашенко
Сибиряк попался на удочку аферистов при покупке автозапчастей
Жена Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о его самочувствии
В детских садах Ангарска открыли дежурные группы