31 Март 2020 2020-03-31T12:44:16+03:00

Еще два учреждения в Иркутске будут делать анализ на коронавирус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Такое решение было принято из-за огромной нагрузки на Центр гигиены и эпидемиологии

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Сделать первичный анализ на наличие COVID-19 теперь можно еще в двух медицинских учреждениях города – в лаборатории Иркутского областного центра

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также в

Иркутском областном клиническом консультативно-диагностическом центре.

«Значительно увеличилась нагрузка на Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области, где до сих пор проводилось первичное исследование», - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. «Нужно отметить, что в указанные лаборатории будет направляться только биологический материал пациентов, которые находились дома в режиме самоизоляции. Взять материал могут только медицинские работники».

В случае первого положительного анализа проводится еще два дополнительных – в

Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего

Востока, а затем в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и

биотехнологии «Вектор».

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ИСТОЧНИК KP.RU