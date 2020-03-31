МЧС просит сибиряков воздержаться от выхода на лед Байкала

31 Март 2020 2020-03-31T13:12:25+03:00

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Солнечная погода негативно сказалась на ледовой обстановке Байкала. На некоторых участках озера лед стал совсем тонким. Поэтому спасатели предупреждают, что выходить, а тем более выезжать на лед сейчас опасно.

«Так, в проливе Ольхонские ворота лед растаял на территории 500 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. В заливах Малого моря местами также открытая вода. Толщина льда - до 65 сантиметров».

В Слюдянском районе практически нет льда на берегу рек, впадающих в озеро Байкал. В Иркутском районе от истока реки Ангары до музея Тальцы и вовсе открытая вода. Да и в Листвянке выходить на лед тоже небезопасно. Его толщина всего 80 сантиметров. Про туристический маршрут «Старая Агасолка – город Слюдянка» также придется забыт до следующей зимы из-за многочисленных трещин.

«В потенциально опасных местах поставлены запрещающие знаки и информационное аншлаги. Не стоит их игнорировать, - объясняют в ведомстве. Государственные инспекторы по маломерным судам призывают проявлять благоразумие, не выходить и не выезжать на лед».

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ИСТОЧНИК KP.RU