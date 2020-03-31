2020-03-31T15:40:11+03:00
Общество

Врачи объяснили, какие последствия влечет за собой коронавирус

Самое опасное осложнение, которое дает заболевание - пневмония, оставляющая шрамы на легких
Виктория ГЕРКО
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Врачи объяснили, какие последствия влечет за собой коронавирус.Врачи объяснили, какие последствия влечет за собой коронавирус.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Врачи из столицы готовятся к тяжелой неделе. Не исключено, что скоро больных коронавирусом станет еще больше. Самое опасное осложнение, которое дает это заболевание – пневмония. Какие последствия влечет за собой пневмония и чем она опасна, изучили корреспонденты "Комсомолки"

«В тяжелых случаях возникает симмтом «матового стекла» со множеством округлых пятен», - поясняет сайт KP.RU. «Пневмония, вызванная коронавирусом, отличается от бактериальной или той, в котором возбудитель является H1N1, или «свиной грипп».

Как поясняют медики, даже если человек выздоровеет, перенесенное заболевание оставит, как говорится, след на всю жизнь. Легкие будут словно «покоцаны» фиброзом. Избежать этого, к сожалению, невозможно. Потому врачи надеются, что многие задумаются и не будут нарушать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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