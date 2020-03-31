2020-03-31T15:47:33+03:00
Происшествия

В Бодайбо раскрыли убийство 15-летней давности

В ноябре 2005 года местный житель зарезал приятеля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Бодайбо раскрыли убийство 15-летней давностиВ Бодайбо раскрыли убийство 15-летней давностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователям из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, удалось доказать вину 34-летнего жителя Бодайбо, которого обвиняют в убийстве, совершенном почти 15 лет назад. По версии следователей преступление произошло в ноябре 2005 года. Тогда, после совместного застолья обвиняемый пошел прогуляться со своим собутыльником, но во время прогулки они поругались. В ссоре мужчина несколько раз ударил приятеля ножом, от которых тот скончался на месте.

- Задержать преступника удалось только в феврале 2019 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что уголовное дело уже направлено в суд. Спустя 15 лет обвиняемый все же услышит приговор суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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