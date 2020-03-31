Фермеры и аграрии беспокоятся, что из-за коронавируса они останутся без урожая

31 Март 2020 2020-03-31T15:55:17+03:00

Магазины для садоводов на карантине, а предприниматели не могут получить субсидии - как быть?

Изменить размер текста: A A

В период распространения коронавируса у фермеров появились новые заботы. Как сообщает KP.RU, из-за того, что товары для садоводов и огородников не входят в список стратегически необходимых, такие магазины закрылись практически по всей стране. Питомники растений и предприятия, производящие сельхозтехнику, также в этот список не вошли. А без покупки таких товаров аграрии могут остаться без урожая!

"В указе Президента сказано, что запрещена только торговля в магазинах, - объясняет омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сферах фитосанитарного, ветеринарного надзора и надзора в области семеноводства Владислав Корочкин. - Производители вполне могут наладить продажи через интернет и доставлять покупателям заказы на дом. Но для того, чтобы перестроить систему, нужны дополнительные вложения".

Несладко придется и частным предпринимателям, которые работают в сфере сельского хозяйства. Все из-за бюрократических сложностей. Например, фермеры не могут взять кредит, который им уже одобрили из-за того, что банки закрыты. Не получится у них и получить субсидии, поскольку Президент разрешил малому бизнесу не платить налоги в период пандемии, а ФНС не будет изменять систему до 1 мая. Значит, у аграриев появятся долги, и они не смогут получить поддержку от государства. Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести поправки в налоговый кодекс

ИСТОЧНИК KP.RU