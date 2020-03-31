2020-03-31T17:38:34+03:00
Общество

Новый и очень точный тест для диагностики вируса создали российские ученые

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Новый и очень точный тест для диагностики вируса создали российские ученые.Новый и очень точный тест для диагностики вируса создали российские ученые.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новый набор реагентов для выявления коронавируса разработали в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это научное учреждение «обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства». Об этом сообщает сайт kp.ru

Разработчики гарантируют, что новый высокоточный тест для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. Он успешно прошел клинические испытания, хорошо зарекомендовал себя и 25 марта зарегистрирован для использования на территории России. С учетом того, что для того, чтобы справиться с эпидемией коронавируса в стране, необходимо как можно быстрее и качественнее провести тестирование больших масс населения во всех регионах страны, новая разработка специалистов Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора более чем необходима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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