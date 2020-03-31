2020-03-31T18:06:50+03:00
Общество

Почему прививки от других вирусов не помогут против COVID 19

Увы, надеяться на то,что существующие вакцины помогут, не приходится
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Почему прививки от других вирусов не помогут против COVID 19.Почему прививки от других вирусов не помогут против COVID 19.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С самого начала эпидемии COVID-19 и по сей день люди продолжают задаваться вопросом о прививке от гриппа. Ставили же! Вдруг поможет? Ведь обе инфекции вирусные и респираторные. Увы, нет. Однозначный ответ дается на сайте ВОЗ: прививка, что вакцинация от гриппа никак не действует на восприимчивость к SARS-CoV-2. Хотя если у вас поставлена вакцина, отлично. Грипп тоже ходит.

В арсенале медиков есть и прививка против воспаления легких - пневмококковая вакцина. Но она защищает от бактериальной пневмонии, вызванной только этим видом бактерий. А в основном плохое состояние развивается из-за мощной вирусной атаки.

- Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - поясняет сайту kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

Да, действительно известно, что пораженные вирусом легкие могут заселять вредные бактерии, пневмония переходит в вирусно-бактериальную. Но, во-первых, не факт, что добавится именно пневмококковый компонент, против которого направлена вакцина. Все-таки ведущую роль в тяжелом состоянии больных COVID играет вирусное поражение клеток и мощнейшая воспалительная реакция организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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