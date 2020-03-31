Еще у троих жителей Иркутской области подозревают коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T18:33:07+03:00

Также в ближайшее время из-за границы вернутся около 1000 человек, каждого будут обследовать

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Жители Иркутской области, у которых на прошлой неделе обнаружили коронавирус, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения болезни. Состояние всех трех пациентов, которые находятся на карантине в инфекционной больнице, удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

"Также в регионе выявили еще три сомнительных результата анализа на коронавирус, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Для уточнения диагноза пробы утром 1 апреля отправят в новосибирский научный центр "Вектор".

По состоянию на 16:30 31 марта на самоизоляции в Иркутской области находится 8981 человек, недавно вернувшийся из-за границы. Специалисты провели 4642 тестирования на коронавирус, причем, 424 из них - за прошедшие сутки. Помимо этого на днях в Иркутск из-за рубежа возвращаются около тысячи человек - и каждого из них в обязательном порядке обследуют врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU