Отключение электричества произошло 1 апреля в 6 поселках Иркутской области

1 Апр 2020 2020-04-01T03:48:52+03:00

«Света» не в двух районах Приангарья

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В ночь со вторника на среду, 1 апреля, в Иркутской области без «света» остались сразу несколько поселков в двух районах Иркутской области. Случилось это из-за аварии на сетях электроснабжения. Сначала отключение произошло в пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района.

«В 00.10 этой ночью, 1 апреля, произошло аварийное отключение электроснабжения в пяти поселка – Мама, Луговский, Мусковит, Колотовка и Витимский», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Под отключение попало 600 жилых домов и 15 социально значимых объектов».

Как утверждают спасатели, в этих населенных пунктах есть резервные источники энергоснабжения. В социально значимые объекты электричество поступает постоянно, в жилые дома – веерно.

Утром 1 апреля в 07.45 «свет» пропал и в поселке Балахнинский в Бодайбинском районе. Аварийное отключение коснулось 69 жилых домов и 2 социально значимых объекта.

Обе авария устраняется, над проблемой работают 19 специалистов..

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