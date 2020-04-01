МЧС: 1 апреля ожидается ветер до 20 м/с в Иркутской области

1 Апр 2020 2020-04-01T04:03:40+03:00

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О неблагоприятном прогнозе погоды в Иркутской области предупреждают сотрудники МЧС. Сложней всего сегодня, 1 апреля, придется жителям в северных и северо-восточных районах Приангарья. Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается в северных районах, а в северо-восточных – сильный снег и метели.

«Рекомендуем отказаться от запланированных поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах и гололедных явлений», - говорят сотрудники МЧС России по Иркутской области. – «Будьте предельно внимательны на перекрестках и пешеходных переходах».

В целом в регионе сегодня дует ветер западной четверти со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем в Приангарье +9…+14. Если небо закроют облака за окном будет не выше +5 градусов. В Катангском и северо-восточных районах Иркутской области 1 апреля синоптики прогнозируют +3…-2, местами до -7.

В Иркутске прогноз погоды более благоприятный. Ветер в региональном центре западный 4-9 м/с. Осадков метеорологи не обещают. Столбики уличных термометров днем покажут +11…+13. Стоит отметить, что какой бы ни была погода, прогулки в регионе недоступны – в Иркутской области введен режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU