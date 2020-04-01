Пассажиры рейса Москва-Братск, летевшие с заболевшим коронавирусом, проходят обследование

1 Апр 2020 2020-04-01T04:44:59+03:00

Все они сейчас сдают анализы на коронавирусную инфекцию

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Все пассажиры и члены экипажа – это 131 человек – летевшие 20 марта из Москвы в Братск установлены. Напомним, именно этим рейсом в город вернулся 39-летний братчанин, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция.

Сейчас он госпитализирован в бокс Вихоревской инфекционной больницы. Коронавирусом мужчина, скорее всего, заразился в Испании, откуда он прилетел в столицу России 17 марта. Стоит отметить, что по прилету в Приангарье сибиряк был самоизолирован, больничный так же получил дистанционно.

«Все братчане с этого рейса находятся на самоизоляции, они обследуются медицинским организациями по месту жительства», - рассказала пресс-службе мэрии Братска заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

Стоит отметить, что из 131 человека только 68 проживают в Братске. Остальные живут в других населенных пунктах области и даже регионах страны. Их проверяют территориальные отделы Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU