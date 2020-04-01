2020-04-01T05:49:55+03:00
Общество

Сибирячка поблагодарила сотрудника ДПС за помощь на дороге

Неравнодушный инспектор провел беседу о безопасности с ее внучкой
Виктория ГЕРКО
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Сибирячка поблагодарила сотрудника ДПС за помощь на дороге.Сибирячка поблагодарила сотрудника ДПС за помощь на дороге.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне в полицию обратилась шелеховчанка. Но пришла она не с заявлением, а со словами благодарности. Сотрудник дорожно-патрульной службы Доржо Будаев помог ей на дороге и объяснил внучке автолюбительницы, как важно соблюдать безопасность на дороге.

«Моя внучка никак не могла привыкнуть к новому автокреслу: все время пыталась расстегнуть ремни безопасности и вырваться из сидения, - рассказала водитель сотрудникам ГУ МВД по Иркутской области. Недавно нас остановил экипаж ДПС. В разговоре с инспектором я рассказала о своей проблеме».

Но то, что сделал Доржо Будаев дальше, удивило женщину. Инспектор открыл заднюю дверь автомобиля и провел с малышкой содержательную беседу. Доржо рассказал девочке про дорогу и про то, какие опасности могут быть на ней. Не забыл сотрудник и напомнить, что нужно обязательно слушаться взрослых.

Бабушка была приятно удивлена таким поведением инспектора.

«Побольше бы таких стражей порядка на наших дорогах», - поделилась автолюбительница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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