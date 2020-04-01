1 Апр 2020 2020-04-01T06:25:32+03:00

Как в России будут считать новый налог на вклады. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Инициатива ввести новый налог на вклады миллионеров принадлежит президенту России Владимиру Путину. Как заявил глава государства, справедливо, если бы те, кто живет на проценты от размещенных в банках и на бирже денег, делились доходом с бюджетом.

Механизм будет действовать так. Доход, полученный от вклада в миллион рублей, облагаться налогом не будет. Рассмотрим на конкретном примере. Сейчас ключевая ставка Центрального Банка составляет 6% годовых. Банки предлагают примерно столько же.

Как поясняет KP.RU, если у человека лежит на вкладе 1,1 миллиона рублей, то за 12 месяцев он получит 66 тысяч дохода. Но облагаться налогом в 13% будут только 6 тысяч рублей. В данном гражданин отдаст государству 780 рублей. Соответственно, если вклад больше, то и налог увеличится пропорционально.

Но миллион – это условная сумма. Все будет зависеть от ставки, которую предложит ваш банк, и насколько она будет отличаться от ключевой ставки ЦБ. Но и избежать уплаты налогов не получится. Dсе сбережения будут суммироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU