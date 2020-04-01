Как в России будут считать новый налог на вклады
Инициатива ввести новый налог на вклады миллионеров принадлежит президенту России Владимиру Путину. Как заявил глава государства, справедливо, если бы те, кто живет на проценты от размещенных в банках и на бирже денег, делились доходом с бюджетом.
Механизм будет действовать так. Доход, полученный от вклада в миллион рублей, облагаться налогом не будет. Рассмотрим на конкретном примере. Сейчас ключевая ставка Центрального Банка составляет 6% годовых. Банки предлагают примерно столько же.
Как поясняет KP.RU, если у человека лежит на вкладе 1,1 миллиона рублей, то за 12 месяцев он получит 66 тысяч дохода. Но облагаться налогом в 13% будут только 6 тысяч рублей. В данном гражданин отдаст государству 780 рублей. Соответственно, если вклад больше, то и налог увеличится пропорционально.
Но миллион – это условная сумма. Все будет зависеть от ставки, которую предложит ваш банк, и насколько она будет отличаться от ключевой ставки ЦБ. Но и избежать уплаты налогов не получится. Dсе сбережения будут суммироваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU