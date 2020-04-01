Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области
Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области. Еще во время обращения президент России Владимир Путин подчеркнул, что это сейчас - одна из важнейших мер поддержки.
- Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимальное пособие по безработице составит в южных районах - 14556 рублей, в северных - 15769 рублей, - отметил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Максимальное пособие сейчас получают более четырех тысяч безработных в Иркутской области. Перерасчет для них проведут в министерстве труда и занятости региона, никаких заявлений для этого подавать не нужно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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