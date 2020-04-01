1 Апр 2020 2020-04-01T06:35:34+03:00

Это одна из мер поддержки людей во время карантина по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области. Еще во время обращения президент России Владимир Путин подчеркнул, что это сейчас - одна из важнейших мер поддержки.

- Так как пособие по безработице выплачивается с учетом районных коэффициентов, в Иркутской области максимальное пособие по безработице составит в южных районах - 14556 рублей, в северных - 15769 рублей, - отметил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Максимальное пособие сейчас получают более четырех тысяч безработных в Иркутской области. Перерасчет для них проведут в министерстве труда и занятости региона, никаких заявлений для этого подавать не нужно.

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Сколько человек на подозрении с сомнительным результатом? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиры рейса Москва-Братск, летевшие с заболевшим коронавирусом, проходят обследование

Все они сейчас сдают анализы на коронавирусную инфекцию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU