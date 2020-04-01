Бухгалтеры из Иркутской области украли больше 20 миллионов рублей
Восемь лет сотрудницы расчетного отдела одной из угольных компаний Тулуна обманывали своих работодателей. Коллеги по своему желанию увеличивали себе зарплату, меняя цифры в расчетках. С помощью подлога документов бухгалтерам удалось украсть у фирмы круглую сумму.
«За период работы с 2010 года по 2018 работникам удалось похитить больше 20 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Злоумышленников удалось вычислить. На них заведено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса».
Работницы бухгалтерии обвиняются в мошенничестве, совершенным организованной группой в особо крупном размере, в мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, а также в подстрекательстве к совершению мошенничества лицом с использованием своего служебного положения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU