1 Апр 2020 2020-04-01T06:49:32+03:00

Бухгалтеры из Иркутской области украли больше 20 миллионов рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники несколько лет приписывали себе в зарплатных ведомостях лишние нули

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Восемь лет сотрудницы расчетного отдела одной из угольных компаний Тулуна обманывали своих работодателей. Коллеги по своему желанию увеличивали себе зарплату, меняя цифры в расчетках. С помощью подлога документов бухгалтерам удалось украсть у фирмы круглую сумму.

«За период работы с 2010 года по 2018 работникам удалось похитить больше 20 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Злоумышленников удалось вычислить. На них заведено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса».

Работницы бухгалтерии обвиняются в мошенничестве, совершенным организованной группой в особо крупном размере, в мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, а также в подстрекательстве к совершению мошенничества лицом с использованием своего служебного положения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU