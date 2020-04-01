2020-04-01T08:27:00+03:00
Общество

Индекс самоизоляции Иркутска на 12 утра 1 апреля составил 3, 6 балла

Как отмечают "Яндекс карты", большинство людей находится дома
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Индекс самоизоляции Иркутска на 12 утра - 3, 6 балла.Индекс самоизоляции Иркутска на 12 утра - 3, 6 балла.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Рано утром индекс самоизоляции жителей Иркутска, по данным Яндекса,, составлял 5 баллов. Это максимальная отметка - значит, большая часть людей находилась дома и соблюдала режим самоизоляции, а на улицах было пустынно. Напомним, что всеобщий режим самоизоляции, который накладывает серьезные ограничения на передвижения жителей, ввели накануне, 31 марта, с 20.00.

-Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - напоминают в Яндексе. -. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Сейчас уровень самоизоляции в Иркутске 3, 7 баллов. Для сравнения - в Улан-Удэ - 4, 2. Там на улицах почти никого. Как это бывает, самые упрямые горожане -это пожилые люди. Они не желают менять свой график.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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