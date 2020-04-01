1 Апр 2020 2020-04-01T07:17:38+03:00

Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские разыскивают без вести пропавшую Алину Александровну Елшину. Девочка пропала еще 28 марта. Около 12 часов дня она вышла из дома по улице Чехова в поселке Кропоткин Бодайбинского района. Тогда ее видели в последний раз. Сейчас, где находится школьница, ничего не известно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. На вид 13-14 лет. Рост 155-160 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы русые до плеч, глаза голубые, лицо овальное.

Была одета: удлиненная до бедра куртка сирене-фиолетового цвета с капюшоном и черной опушкой, серая шапка, объемный белый шарф. С собой был синий рюкзак в горошек, сотовый телефон Nokia красного цвета.

Всех, кто видел Алину Елишну, или знает, кто она может находится сейчас, просят позвонить в полицию или обратиться в ближайшее отделение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU