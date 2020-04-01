2020-04-01T07:17:38+03:00
Происшествия

Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области

Последний раз девочку видели 28 марта
Виктория ГЕРКО
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Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области.Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские разыскивают без вести пропавшую Алину Александровну Елшину. Девочка пропала еще 28 марта. Около 12 часов дня она вышла из дома по улице Чехова в поселке Кропоткин Бодайбинского района. Тогда ее видели в последний раз. Сейчас, где находится школьница, ничего не известно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. На вид 13-14 лет. Рост 155-160 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы русые до плеч, глаза голубые, лицо овальное.

Была одета: удлиненная до бедра куртка сирене-фиолетового цвета с капюшоном и черной опушкой, серая шапка, объемный белый шарф. С собой был синий рюкзак в горошек, сотовый телефон Nokia красного цвета.

Всех, кто видел Алину Елишну, или знает, кто она может находится сейчас, просят позвонить в полицию или обратиться в ближайшее отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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