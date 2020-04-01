2020-04-01T09:59:36+03:00
Общество

Сибирячка заказала по почте 5 тысяч запрещенных таблеток для похудения

Она собиралась продавать эти препараты в одном из магазинов Нижнеудинска
Анна ПОПОВА
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Сибирячка заказала по почте 5 тысяч запрещенных таблеток для похудения. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управленияСибирячка заказала по почте 5 тысяч запрещенных таблеток для похудения. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
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Необычную посылку из Казахстана обнаружили таможенники из Иркутска в международном почтовом отправлении. Они обнаружили в ней около 5 тысяч капсул запрещенного вещества под названием "сибутрамин", которое часто используют в качестве таблеток для похудения. Вот только на деле такие препараты вызывают сильнейшее привыкание и вредят здоровью. Всего там было около 2,3 килограммов капсул, расфасованных в различные баночки и блистеры.

"Получателем этой посылки должна была быть жительница Нижнеудинска, - сообщила "КП Иркутск" главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина. - Сибутрамин можно ввозить в Россию только при наличии документов, в которых указано, что его нужно применять по медицинским показаниям. У нее же их не оказалось".

Женщина рассказала, что понимала, что нарушает закон, заказывая в другой стране запрещенные препараты для похудения. Она собиралась продать все 5 тысяч капсул в одном из магазинов Нижнеудинска. На нее уже завели уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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