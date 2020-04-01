2020-04-01T08:14:31+03:00
Здоровье

У пятого жителя Иркутской области подозревают коронавирус

Первый проведенный анализ показал положительный результат, предстоит сделать еще два
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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У пятого жителя Иркутской области подозревают коронавирусУ пятого жителя Иркутской области подозревают коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В иркутскую инфекционную больницу 1 апреля доставлен пятый пациент с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службах правительства и минздрава Иркутской области. Сейчас проверяются все, кто с ним контактировал.

- Его первый анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, - рассказывают в правительстве и минздраве региона. – Но предстоит сделать еще два. Один – в Иркутске и самый главный в новосибирском научном центре "Вектор".

Добавим, что пока в Иркутской области зафиксировано три человека, заболевшие коронавирусом. Все туристы - из Арабских Эмиратов, Испании и Таиланда. Сейчас они лечатся и чувствуют себя в целом неплохо. Проверяется их окружение. На самоизоляции в связи с поездками за границу находится 8981 человек. Напомним, что с 31 марта по 5 апреля на территории Иркутской области введен режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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