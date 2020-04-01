2020-04-01T08:56:32+03:00
Здоровье

В Бурятии коронавирус подтвердился у 25 человек, еще 5 под подозрением

В режиме самоизоляции находятся 1794 жителя республики
Анна ПОПОВА
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В Бурятии коронавирус подтвердился у 25 человек, еще 5 под подозрениемВ Бурятии коронавирус подтвердился у 25 человек, еще 5 под подозрениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По состоянию на 1 апреля в Бурятии официально зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находится 821 человек, который успел пообщаться с заболевшими. У 5 из них тест на новый вирус оказался сомнительным - для подтверждения диагноза пробы отправят в новосибирский научный центр "Вектор".

"Всего в стационаре республиканской инфекционной больнице находится 70 человек, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии, - 5 из них находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое".

Еще 39 человек выписали из медучреждения, поскольку их анализы на коронавирус были отрицательными. Помимо этого на самоизоляции находятся 1794 жителя республики, которые недавно вернулись из-за границы.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии регулярно делают тесты на коронавирус. Всего там обследовали 2382 человека, которые сдали 3600 проб. Теперь исследования будут также проводить и в республиканском противотуберкулезном диспансере имени Г. Д. Дугаровой. Там уже успели сделать 312 анализов на COVID 19, все они отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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