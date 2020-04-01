2020-04-01T09:11:56+03:00
Общество

Забронировать путевку в санатории Иркутской области запрещено до 1 июня

Исключение сделают только для тех, кто отправился в командировку или служебную поездку
Виктория ГЕРКО
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Забронировать путевку в санатории Иркутской области запрещено до 1 июня.Забронировать путевку в санатории Иркутской области запрещено до 1 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Забронировать место в санаториях региона нельзя до 1 июня. Также как и принимать и располагать сибиряков и их детей в сибирских курортах. Исключение делается только для тех, кто сейчас находится в командировке или в служебной поездке. Решение временно приостановить работу профилакториев принял врио губернатора области Игорь Кобзев.

«Тем, кто уже проживает в санаториях, должны обеспечить условия для самоизоляции. Также необходимо провести санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока их проживания без возможности его продления», - сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, что сегодня, 1 апреля, в иркутскую инфекционную больницу доставлен пятый пациент с подозрением на диагноз «Коронавирус». Первый анализ на инфекцию дал положительный результат. Сейчас предстоит сделать еще два – в Иркутске и самый важный в новосибирском научном центре «Вектор».

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Сколько человек на подозрении с сомнительным результатом?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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