Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона

1 Апр 2020 2020-04-01T09:35:05+03:00

Власти готовы выделить субсидии для тех, кто предоставляет временные рабочие места в период пандемии коронавируса

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Из-за распространения коронавируса многие сибиряки потеряли работу. Кто-то вынужден был перейти на режим самоизоляции, кто-то ушел на нерабочую неделю. В этот непростой период правительство региона решило поддержать работодателей и уделит особое внимание тем организациям, которые предоставляет временные рабочие места для людей, находящихся под угрозой увольнения.

«Для работодателей планируется предоставить субсидии из областного бюджета, - заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости региона Наталья Воронцова. «Выделенные деньги можно будет потратить на оплату труда сотрудников, в том числе и на уплату налогов, сборов и страховых взносов».

Сейчас идет работа по информированию работодателей о материальной поддержке от властей. Главы муниципалитетов должны собрать данные о нуждающихся в государственной поддержке не позднее 2 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU