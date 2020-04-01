2020-04-01T09:35:05+03:00
Общество

Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона

Власти готовы выделить субсидии для тех, кто предоставляет временные рабочие места в период пандемии коронавируса
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона. Фото: Правительство Иркутской области.Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона. Фото: Правительство Иркутской области.
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавируса многие сибиряки потеряли работу. Кто-то вынужден был перейти на режим самоизоляции, кто-то ушел на нерабочую неделю. В этот непростой период правительство региона решило поддержать работодателей и уделит особое внимание тем организациям, которые предоставляет временные рабочие места для людей, находящихся под угрозой увольнения.

«Для работодателей планируется предоставить субсидии из областного бюджета, - заявила исполняющая обязанности министра труда и занятости региона Наталья Воронцова. «Выделенные деньги можно будет потратить на оплату труда сотрудников, в том числе и на уплату налогов, сборов и страховых взносов».

Сейчас идет работа по информированию работодателей о материальной поддержке от властей. Главы муниципалитетов должны собрать данные о нуждающихся в государственной поддержке не позднее 2 апреля.

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Сколько человек на подозрении с сомнительным результатом?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель наехал на работника автомойки в Иркутске
Пожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской области
Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона
Забронировать путевку в санатории Иркутской области запрещено до 1 июня
В Бурятии коронавирус подтвердился у 25 человек, еще 5 под подозрением
В Иркутске откроется онлайн-приемная ГИТИСа
У пятого жителя Иркутской области подозревают коронавирус
Сибирячка заказала по почте 5 тысяч запрещенных таблеток для похудения
Дмитрий Кобылкин и Игорь Кобзев обсудили вопросы ликвидации отходов БЦБК
Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области
Индекс самоизоляции Иркутска на 12 утра 1 апреля составил 3, 6 балла
Бухгалтеры из Иркутской области украли больше 20 миллионов рублей
Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области
Как в России будут считать новый налог на вклады
Сибирячка поблагодарила сотрудника ДПС за помощь на дороге
Коронавирус подтвердился у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко
Пассажиры рейса Москва-Братск, летевшие с заболевшим коронавирусом, проходят обследование
МЧС: 1 апреля ожидается ветер до 20 м/с в Иркутской области
Отключение электричества произошло 1 апреля в 6 поселках Иркутской области