2020-04-01T09:48:38+03:00
Общество

Пожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской области

Всего с начала весны они провели отжиги на площади 1251,41 гектара
Анна ПОПОВА
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Пожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской областиПожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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С началом весны в Иркутской области наступил и пожароопасный сезон. Чтобы снизить вероятность возможных возгораний сотрудники МЧС регулярно проводят контролируемые отжиги сухой травы. Например, 1 апреля они собираются выжечь более 300 гектаров прошлогодней растительности.

"31 марта проведены отжиги на площади 450 гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожарные работали в Слюдянсом, Иркутском, Усольском, Черемховском, Шелеховском, Зиминском и Усольском районах, а также в городах Иркутск, и Черемхово".

Всего с начала весны сотрудники МЧС провели отжиги на площади 1251,41 гектара. Завершить эти работы они планируют в кратчайшие сроки, чтобы успеть до введения особого противопожарного режима. Спасатели напоминают: самостоятельно сжигать сухую траву запрещено, это можно делать только специалистам с необходимым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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