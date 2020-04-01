Пожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской области
С началом весны в Иркутской области наступил и пожароопасный сезон. Чтобы снизить вероятность возможных возгораний сотрудники МЧС регулярно проводят контролируемые отжиги сухой травы. Например, 1 апреля они собираются выжечь более 300 гектаров прошлогодней растительности.
"31 марта проведены отжиги на площади 450 гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожарные работали в Слюдянсом, Иркутском, Усольском, Черемховском, Шелеховском, Зиминском и Усольском районах, а также в городах Иркутск, и Черемхово".
Всего с начала весны сотрудники МЧС провели отжиги на площади 1251,41 гектара. Завершить эти работы они планируют в кратчайшие сроки, чтобы успеть до введения особого противопожарного режима. Спасатели напоминают: самостоятельно сжигать сухую траву запрещено, это можно делать только специалистам с необходимым оборудованием.
ИСТОЧНИК KP.RU