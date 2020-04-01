Пьяный водитель наехал на работника автомойки в Иркутске
В Иркутске 65-летний водитель «Шевроле Круз» наехал на работника автомойки. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина за рулем иномарки пытается заехать в бокс. Он практически въехал в гараж, но резко нажал на педаль газа. Своим автомобилем он прижал к стене 31-летнего работника автомойки. К счастью, пострадавшему удалось выжить. После происшествия его доставили в больницу.
«Сотрудники автоинспекции выяснили, что пенсионер, который сидел за рулем иномарки, находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. На него составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде».
Сам мужчина объяснил, что не хотел наезжать на работника мойки. Его нога соскочила с педали тормоза на педаль газа. Пенсионер просто не успел среагировать. Сейчас сотрудники проводят проверку по факту ДТП.
Пьяный водитель наехал на работника автомойки в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области
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