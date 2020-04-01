Новость о том, что отшельница Агафья Лыкова отдыхает на курорте под Иркутском - фейк

1 Апр 2020 2020-04-01T10:58:06+03:00

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Знаменитая отшельница Лыкова на курорте "Усолье"! А почему бы и нет? Сидит себе, чаек попивает, вприкуску с медом и пряниками. Тем более, сейчас там посетителей нет - карантин же. Вот Агафья Лыкова и набирается сил, здоровье там проверяет. Годков-то, поди, саянской жительнице немало уже. И болезней хватает. Да и одной в тайге тяжело. Характер у нее своенравный, ни один из тех, кто пробовал обосноваться поблизости, не ужился. И, хотя Агафье по-прежнему, со времен губернатора Амана Тулеева. помогают кузбасские власти, да и красноярские не оставляют в беде, все равно трудно.И "Комсомолка" при первой возможности, еще с 70-х годов прошлого века, экспедиции снаряжает.

Видимо, совсем невмоготу стало, так и отправили ее в санаторий. Ну, то есть на курорт "Усолье". Уже и местные газеты об этом пишут, и кумушки судачат. Мы решили отправиться на помощь отшельнице, поговорить по душам. Мало ли что. Хотя и сомневались.

-Нет у нас никакой Агафьи Лыковой, - ответили на курорте "Усолье". - Курорт, как и все остальные, закрыт до 1 июня, в связи с карантинными мероприятиями по коронавирусу.

Путешествие Агафьи Лыковой из Саян в Иркутск оказалось первоапрельской шуткой. Розыгрышем. Кстати, сама она никогда из "дома" далеко не уезжала. С другой стороны, если подумать. Никак нельзя Агафье сейчас к людям выходить. Иммунитета перед вирусами у таежной жительницы точно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU