Частные клиники готовы помочь больным коронавирусом иркутянам

1 Апр 2020 2020-04-01T10:44:33+03:00

Они предоставят медицинскую аппаратуру и больничные койки для нуждающихся в срочной помощи

Изменить размер текста: A A

С 31 марта до 5 апреля Иркутская область перешла на режим самоизоляции. Государственные медицинские учреждения региона работают в режиме повышенной готовности. Прийти им на помощь готовы представители частных клиник.

«Негосударственные учреждения могут проводить анализы, предоставить необходимую медицинскую аппаратуру, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких, а также больничные койки для больных, нуждающихся в срочной помощи, - пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области. Кроме того, работники частных клиник готовы в любой момент подменить и помочь своим коллегам».

Минздрав региона находится на постоянной связи с негосударственными медицинскими организациями. Перечень помощи, которую они готовы предоставить, будет сформирован в кратчайшие сроки.

В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Сколько человек на подозрении с сомнительным результатом? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU