Частные клиники готовы помочь больным коронавирусом иркутянам
С 31 марта до 5 апреля Иркутская область перешла на режим самоизоляции. Государственные медицинские учреждения региона работают в режиме повышенной готовности. Прийти им на помощь готовы представители частных клиник.
«Негосударственные учреждения могут проводить анализы, предоставить необходимую медицинскую аппаратуру, в том числе и аппараты искусственной вентиляции легких, а также больничные койки для больных, нуждающихся в срочной помощи, - пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области. Кроме того, работники частных клиник готовы в любой момент подменить и помочь своим коллегам».
Минздрав региона находится на постоянной связи с негосударственными медицинскими организациями. Перечень помощи, которую они готовы предоставить, будет сформирован в кратчайшие сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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