ЗАГСы Иркутской области приостановили работу из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T11:16:10+03:00

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Из-за коронавируса ЗАГСы Иркутска и региона временно приостановили работу. Молодоженам, которые хотели сыграть свадьбу на этой неделе, придется подождать, прежде чем связать себя узами брака. В ближайшее время парам предложат новые даты бракосочетания начиная с 1 июня 2020 года. Только в исключительных случаях расписаться жених и невеста смогут раньше, но присутствовать на регистрации гостям будет запрещено. Отмечать придется скромно, в узком кругу.

«Регистрация остальных актов - расторжения брака, смена имени, усыновления и удочерения, установления отцовства, выдачи повторных документов и внесения исправления и изменений в документы – также приостанавливается, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. Прием заявлений при личном обращении также проводиться не будет».

Вновь подать заявление иркутяне смогут через Единый портал государственных услуг с 1 июня 2020 года. А тем, кому только предстоит связать себя узами брака в этом году, разрешили перенести дату регистрации неограниченное количество раз. Единственное условие - новая дата должна быть не позже, чем через год со дня подачи заявления. А тем, кому нужно заявить о рождении ребенка, лучше воздержатся от похода в ЗАГС в этот опасный период.

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ИСТОЧНИК KP.RU