Росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего сумку у иркутянки

1 Апр 2020 2020-04-01T11:46:50+03:00

Он попытался скрыться от полицейских во дворе дома, но его все равно поймали

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Даже режим самоизоляции не останавливает иркутских грабителей. Накануне в районе улицы Советская злоумышленник напал на женщину и отобрал у нее сумку, в которой были телефон, деньги и банковские карты. Сообщение об ограблении поступило сотрудникам Росгвардии, которые патрулировали этот район. Они приехали на место происшествия и расспросили потерпевшую, которая описала вора.

"Наряд ОВО быстро выследил злоумышленника, который не успел далеко уйти, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. - Заметив, что за ним приехал патрульный автомобиль, грабитель попытался скрыться во дворе одного из домов, но росгвардейцы все-таки его задержали".

Мужчину, который выхватил сумку у иркутянки, сразу отвезли в полицию. Выяснилось, что 30-летний нарушитель уже был судим. Теперь ему вновь предстоит понести наказание - на этот раз за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU