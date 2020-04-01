Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области по поводу распространения коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T11:58:06+03:00

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Накануне, 31 марта, в Иркутской области был введен режим полной самоизоляции, прежде всего серьезно ограничивший передвижение жителей. Выйти из дома вплоть до 5 апреля можно только в случае серьезной необходимости - на работу, которую нельзя отменить ( если она входит в список разрешенных), в ближайший магазин или аптеку. Это вынужденная мера. Сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона.

"Сегодня мы все находимся перед лицом серьёзной опасности. Коронавирус распространяется стремительно. Обстановка в регионе следующая: подтверждено 3 случая коронавируса, еще 5 – с сомнительным анализом.Все заболевшие находятся в инфекционной больнице, изолированы, проводится лечение, состояние удовлетворительное.Обращаюсь к главам муниципалитетов, руководителям предприятий и бизнеса, к жителям. Мы все понимаем, что экономическая ситуация сложная. Проблемы будем решать сообща. Но сегодня важнее – минимизировать распространение вируса." - заявил глава региона.

Игорь Кобзев отметил,что, кроме всего прочего, введены особые требования к прибывающим в регион. В ближайшие дни в Иркутскую область из-за границы, из регионов, где бушует коронавирус, возвратятся около тысячи человек. Чтобы в результате регион не накрыл вирус, они будут направлены на жесткий карантин. Прямо из аэропорта, где их досмотрят медики, одних спецтранспортом отвезут в частные жилые дома, где есть возможность самоизоляции. Тех, кто живет в многоквартирных домах, доставят в уже оборудованные на базе турбаз обсерваторы. , Там им предстоит провести 2 недели, но другого выхода нет.

"Уважаемые жители! Прошу вас отнестись с пониманием к ограничениям, связанным с режимом самоизоляции. Это необходимая мера, которая спасёт вашу жизнь и жизнь ваших близких. В общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте – соблюдайте безопасную дистанцию - не менее полутора метров", - напомнил Игорь Кобзев требования режима самоизоляции.

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Глава региона попросил жителей вести себя ответственно и разумно. Не нарушать установленные требования. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU