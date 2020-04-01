Лже-целительницы из Байкальска обокрали 83-летнюю пенсионерку

1 Апр 2020 2020-04-01T11:57:33+03:00

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Свою жертву лже-целительницы из Байкальска "поймали" на автобусной остановке. Одна из преступниц подошла к пожилой женщине, чтобы якобы узнать, где находится аптека, а затем напугала пенсионерку, сказав, что на бабушке лежит порча. Снять ее может только она. В этот момент к ним подошла незнакомка, как предполагают полицейские – сообщница мошенницы, и поблагодарила гадалку за проведение ритуала.

"Поверив злоумышленнице, бабушка пригласила ее к себе домой для проведения обряда. В квартире лже-гадалка заявила, что порча лежит на сбережениях пенсионерки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Пожилая женщина не задумываясь отдала деньги для проведения ритуала очищения".

Аферистка сделала вид, что завернула деньги в газету, отдала свёрток хозяйке, указав положить его под матрац, и ушла. На следующий день, пенсионерка не нашла в газете денег. Бабушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

«Сейчас полицейские разыскивают двух женщин. Их приметы: на вид 30-40 лет, рост 175-180 сантиметров, одна худощавого телосложения, вторая полного, - поясняют в ведомстве. Женщина худощавого телосложения была одета в пальто бежевого цвета в клетку и светлую шапку. Другая - в синий пуховик и светлую шапку».

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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