Всех жителей Иркутской области, которые вернутся из-за границы, поместят в обсерватор
В ближайшие дни в Иркутскую область собираются вернуться более тысячи человек, которые до этого находились в поездках за рубежом. Об этом в своем обращении рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Некоторые из них приехали из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, в которых коронавирус стремительно распространяется. Поэтому, как только они прилетят в Иркутск, у них замерят температуру и прямо с самолета отвезут на изоляцию.
"Тех, кто живет в многоквартирных домах, отправят в обсерватор, где они пройдут обследование, - сообщили Игорь Кобзев. - А жильцов частных домов после всех необходимых процедур отвезут домой на спецтранспорте, и там они будут находиться в режиме строгой самоизоляции".
Медики будут наблюдать за всеми, кто вернулся из-за рубежа в течение 14 дней. Затем, если все анализы на коронавирус у них будут отрицательными, им можно будет вернуться к повседневной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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